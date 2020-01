'Mozilla ontslaat 70 mensen door uitstel diensten die omzet moesten verhogen'

Mozilla Corporation heeft woensdag ongeveer 70 mensen ontslagen, meldt Techcrunch. De reden is dat het langer duurt dan voorzien om diensten te ontwikkelen die meer omzet moeten brengen via bijvoorbeeld abonnementen.

Het gaat vermoedelijk om ongeveer 7 procent van de medewerkers van Mozilla, zo is af te leiden uit cijfers van Techcrunch. De ontslagen zijn nodig om de kosten te drukken nu de omzet vorig jaar tegenviel en vermoedelijk komend jaar ook nog onder verwachting zal blijven, claimt de site. Mozilla heeft het bericht zelf niet bevestigd, maar een Mozilla-medewerker spreekt ook over ontslagen op Twitter. Techcrunch citeert uit een interne memo over de ontslagen.

Een van die diensten is de vpn-dienst, die gebruikers in de VS kunnen kopen voor 5 dollar per maand. Ook komt er een Firefox Premium-optie met daarin naast vpn ook webopslag, zei Mozilla eerder. Met de omzet uit abonnementen wil Mozilla in de toekomst minder afhankelijk zijn van deals met zoekmachines.

Het aantal ontslagen kan nog hoger uitvallen, meldt Techcrunch. De gevolgen voor de kantoren in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn nog niet duidelijk. Directeur Mitchell Baker zegt in een memo waaruit de site citeert dat Mozilla conservatiever wil omspringen met zijn financiën, om zo het bedrijf op lange termijn gezond te houden.