Analisten: pc-markt groeide in 2019 voor het eerst sinds zeven jaren

Volgens zowel IDC als Gartner groeiden de leveringen van pc's in 2019. Hoewel het om bescheiden groei ten opzichte van 2018 gaat, is het voor het eerst sinds zeven jaren dat de pc-markt groei vertoont.

Gartner spreekt van een groei van 0,6 procent ten opzichte van 2018 voor de pc-markt, waarmee volgens het bedrijf een krimp van zeven achtereenvolgende jaren tot een halt is gebracht. IDC komt op een positievere uitkomst van een wereldwijde groei van 2,7 procent in 2019 en vergelijkt dat met 1,7 procent groei van 2011, het laatste voorafgaande jaar waarin de pc-markt groei noteerde.

Volgens beide onderzoeksbedrijven wisten vooral Lenovo, HP en Dell van de toegenomen leveringen te profiteren. Dat komt omdat die fabrikanten een stevige positie op de zakelijke markt hebben. In 2019 maakten veel bedrijven de overstap naar Windows 10, wat een veel gevallen gepaard ging met de aanschaf van nieuwe hardware.

In het vierde kwartaal van 2019 groeiden de leveringen volgens Gartner met 2,3 procent; volgens IDC was dat 4,8 procent. Alleen in het eerste kwartaal van 2019 daalden de leveringen, in de overige kwartalen noteerde de markt volgens de analisten groei. Voor dit jaar wordt het volgens IDC lastig om de positieve cijfers vast te houden omdat de upgradecyclus ten einde komt en er tekorten aan componenten en handelsspanningen zijn. Gartner voorspeelt een daling van de leveringen voor de komende vijf jaar. De bedrijven nemen de leveringen van Chromebooks en iPads niet mee met de cijfers, die van convertibles wel.