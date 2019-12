Google voegt stilletjes routine-functie toe aan Nederlandstalige Assistent

Google heeft stilletjes routines toegevoegd aan de Nederlandse versie van de Assistent. Gebruikers kunnen met die functie meerdere taken met een enkel commando uitvoeren. Google introduceerde eerder al routines in de klok-app.

De Engelstalige Assistent heeft de functie al langer. Google heeft de routine-functie zonder enige aankondigingen toegevoegd aan de Assistent, ontdekte Droidapp. Met routines kunnen gebruikers bepaalde taken versimpelen. Wanneer gebruikers bijvoorbeeld 'bedtijd' zeggen, kan de Assistent de telefoon van gebruikers op stil zetten en een wekker instellen. Wanneer gebruikers 'goedemorgen' zeggen, kan de Assistent de telefoon van gebruikers vervolgens weer uit de stille stand halen, het weerbericht oplezen en herinneringen opnoemen. Onderweg kan de Assistent verkeersinformatie opnoemen, slimme verlichting uitzetten en een vooraf geselecteerde podcast starten.

Eerder introduceerde Google al routines in de klok-app van het bedrijf, schrijft Droidapp. Hiermee konden gebruikers al automatisch het mediavolume aanpassen nadat een wekker afging. Ook konden gebruikers het weerbericht laten opnoemen nadat ze de wekker uitzetten. Deze functie zit nu dus geïntegreerd in de Google Assistent.

Het is onduidelijk of de routine-functie al voor alle gebruikers beschikbaar is. Om dit te testen kunnen gebruikers in de Assistent-app 'routines' typen of zeggen. Hierna kunnen gebruikers enkele presets van Google gebruiken. Ook kunnen gebruikers hun eigen routines instellen.