Internet Society NL: stop verkoop .org-domein aan investeerder

Internet Society Nederland keurt de verkoop van het .org-domein door ISOC Global aan een private investeerder af en roept overige lokale chapters van de Internet Society op hetzelfde te doen. Volgens de organisatie staat de geloofwaardigheid van ISOC Global op het spel.

Internet Society Nederland wil de verkoop stopzetten, meldt de organisatie in een open brief aan leden. Op 13 november maakte ISOC Global bekend dat het had besloten om Public Internet Registry, kortweg PIR, te verkopen aan de commerciële partij Ethos Capital. Public Internet Registry is de organisatie die voor de ISOC het .org- tld beheert. Op het verkoopbesluit kwam veel kritiek, onder andere van non-gouvernementele organisaties. Voor dat soort organisaties is het .org-topleveldomein in 1985 opgericht, al is het gebruik voor meer partijen opengesteld.

Op de site Savedotorg zijn ngo's zoals de Free Software Foundation, Electronic Frontier Foundation, Internet Archive, Creative Commons en Wikimedia een petitie gestart om de verkoop tegen te houden. De organisaties stellen dat de verkoop niet zonder hun inspraak had mogen worden beklonken. Ze verwijzen daarbij naar de uitspraken van ISOC's ceo uit 2002, toen ISOC Global het beheer over .org overdroeg aan PIR, en daarbij beloofde dat PIR de organisaties zou betrekken bij het beleid en beheer.

Internet Society Nederland onderschrijft dat. "Icann, destijds belast met de aanbesteding, was op zoek naar een organisatie die de belangen van de vrijwilligersorganisaties centraal zou stellen en op zijn beurt beloofde ISOC die rol ten volle op zich te willen nemen." De critici stellen dat de verkoop de organisaties ernstige schade kan toebrengen.

Die kritiek betreft niet alleen de verkoop, maar ook de pas hernieuwde Registry Agreement met Public Interest Registry door de Icann. Die overeenkomst maakt namelijk een einde aan het maximale tarief en de jaarlijkse stijging van de prijzen voor .org-domeinen. Ook verruimt het contract de mogelijkheden om domeinen al dan niet tijdelijk stil te leggen bij claims over misbruik. Savedotorg wijst erop dat ngo's regelmatig onder vuur liggen van staten met dit soort claims.

Volgens Internet Society Nederland zijn er banden tussen de voormalige Icann-ceo en andere ex-bestuurders die de pricecap hebben opgeheven en Ethos Capital, de koper van PIR, wat de verkoop verdacht maakt. Ook worden vraagtekens gesteld bij het feit dat PIR met een nog onbekend overnamebedrag aanklopte bij ISOC Global, niet lang nadat de pricecap werd opgeheven en het beheer van .org dus erg lucratief kan worden.

De partijen die bij de verkoop zijn betrokken, hebben op hun beurt de site Keypointsabout online gezet, waarop ze de beschuldigingen weerspreken. Zo beloven ze de prijsstijging tot gemiddeld tien procent te beperken, bij een gemiddelde prijs voor een .org-domeinnaam van tien dollar per jaar. Ook zegt Ethos samen te blijven werken met .org-afnemers, privacyregels te implementeren, en spam- en dns-misbruik tegen te gaan.

ISOC Global verdedigt zich met de claim dat de verkoop van PIR noodzakelijk was voor zijn voortbestaan. PIR beheert momenteel zo'n tien miljoen geregistreerde .org-domeinnamen. Dat beheer kwam in 2002 in handen van PIR, opgericht door ISOC, toen de Icann de verantwoordelijkheid voor het tld bij de Internet Society legde. De Internet Society is op zijn beurt in 1992 opgericht door Vint Cerf en Bob Kahn als ngo voor internetstandaarden, en het promoten en ontwikkelen van een open internet.