Hearthstone krijgt nieuwe uitbreiding en autobattler-spelmodusmodus

Hearthstone krijgt een volledig nieuwe spelmodus en een nieuwe uitbreiding, genaamd Descent of Dragons. De nieuwe spelmodus heet Battlegrounds, maar het genre is auto battler, bekend van bijvoorbeeld Dota Auto Chess.

De auto battler in Hearthstone biedt spelers toegang tot '23 speelbare heroes en een dansende Murloc'. Acht spelers nemen deel aan een soort mini-toernooi waarin level-ups en goud verzameld moeten worden om een leger op een schaakbord te kunnen zetten. Deze twee legers nemen het in rondes tegen elkaar op. Waar 'traditionele' auto battlers rts-personages gebruiken, gebruikt Battlegrounds uiteraard Hearthstone-kaarten. Battlegrounds is vanaf 5 november verkrijgbaar in Early Access en een open bèta start op 12 november.

Descent of Dragons voegt 135 nieuwe kaarten toe aan het spel en richt zich zoals de titel doet vermoeden op draken. Spelers kunnen in dit pakket onder andere de kracht bemachtigen om te transformeren in Galakrond, de machtigste draak uit Warcraft. Descent of Dragons is voor 49,99 euro voor te bestellen.

Blizzard deed de aankondiging op BlizzCon 2019, waar het ook Diablo IV, Overwatch 2 en een nieuwe WoW-uitbreiding uit de doeken deed.