Kobo brengt waterdichte 7"-e-reader Libra H2O uit voor 200 euro

Kobo voegt een nieuwe 7"-e-reader toe aan zijn assortiment. De Libra H2O heeft een Carta E Ink HD-scherm met een resolutie van 1680x1264 pixels wat goed is voor een pixeldichtheid van 300ppi. De waterdichte e-reader is verkrijgbaar in zwart en wit voor 200 euro.

De Libra H2O heeft een vierkant ontwerp met een scherm met een 4:3-verhouding. De e-reader heeft een fysieke aan/uit-knop en knoppen om te bladeren. De Libra H2O voldoet aan de ipx8-rating, wat betekent dat het apparaat tot zestig minuten maximaal twee meter diep onder water kan.

Kobo voorziet de 7"-e-reader van zijn ComfortLight PRO-verlichting. Dat is de naam die Kobo geeft aan de combinatie van witte en gekleurde leds. Daarmee kan de verlichting minder blauw gemaakt worden. De kleurtemperatuur is automatisch aan te passen aan de hand van de tijd van de dag.

De Libra H2O draait op een NXP i.MX 6SLL-processor, een chip met één Cortex-A9-kern die op 1GHz draait. De e-reader is verder uitgerust met 512MB ram en 8GB-flashopslag. De accu heeft een capaciteit van 1200mAh en wordt opgeladen via de micro-usb-aansluiting. De e-reader heeft 802.11bgn-wifi.

Wat hardware en features betreft is de Kobo Libra H2O vergelijkbaar met de duurdere Kobo Forma die eind vorig jaar werd uitgebracht. Dat is echter een groter 8"-model met een resolutie van 1920x1440 pixels. De Libra H2O is te zien als een opvolger van de Kobo Aura H2O die sinds eind 2017 te koop is. Dat is een 6,8"-e-reader met een resolutie van 1430x1080 pixels.