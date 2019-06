Treyarch haalt splitscreen-modus tijdelijk uit Battle Royale van Black Ops 4

De Battle Royale-modus van Call of Duty: Black Ops 4 is tijdelijk zijn splitscreen-functionaliteit kwijt. Ontwikkelaar Treyarch heeft deze eruit gehaald om enkele 'bekende problemen' te onderzoeken. Het is onduidelijk wanneer het terugkomt.

De wijziging kwam niet terug in patch notes, maar werd ontdekt door spelers zelf. Een Treyarch-medewerker bevestigde de zet vervolgens op Reddit. De studio belooft meer informatie aan te leveren wanneer het onderzoek naar de problemen verder gevorderd is.

Welke problemen dat zijn, wordt ook niet vermeld. Wel was bekend dat de framerate in splitscreen behoorlijk kon fluctueren, afhankelijk van hoeveel grafische kracht nodig was om de twee perspectieven te renderen. Dat is altijd een struikelblok bij splitscreen. De Zombies-modus van de game heeft nog wel splitscreen.

Call of Duty: Black Ops 4 is sinds oktober van 2018 verkrijgbaar en kreeg ergens in de maand na zijn release stilletjes een splitscreen-modus toegevoegd.