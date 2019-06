Gears 5 verschijnt 10 september en krijgt co-opmodus met drie spelers.

Gears 5 komt op 10 september uit, zo maakte Microsoft tijdens de E3-gamebeurs bekend. Het vijfde deel in de serie krijgt op 17 juli een multiplayertest. Ook komt er een Escape-modus voor co-op met drie spelers.

Microsoft onthulde nieuwe beelden en gameplay van Gears 5 tijdens de E3, naast de verschijningsdatum van 10 september voor de shooter. Op 17 juli houdt het bedrijf een multiplayer-techtest voor de Arcade-gamemodus. Tijdens de Gamescom in augustus kunnen spelers voor het eerst aan de slag met de Horde-modus.

Daarnaast gaf Microsoft enkele details over de Escape-modus, waarin drie spelers een bom in een 'nest' van monsters moeten plaatsen en zo snel mogelijk weg moeten zien te komen. Gamers die een pre-order plaatsen of een Xbox Game Pass afnemen krijgen een Termintator Dark Fate-personagepakket. Meer details maakt Microsoft later in de zomer bekend.