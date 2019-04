Oculus laat per abuis easter eggs in software voor Touch-controllers zitten

Oculus heeft een fout gemaakt bij het installeren van software op de Touch-controllers waardoor prototype-software per abuis op de apparaten is beland. Hierdoor zijn grappig bedoelde zinnen per abuis niet van de controllers verwijderd.

Dat meldt Oculus-oprichter Nate Mitchell in een reeks berichten die hij op Twitter heeft gezet. In de Oculus Touch-controllers zaten voor prototypes een aantal grappig bedoelde labels verwerkt, met zinnen zoals "Big Brother is Watching" en "This Space for Rent". Deze easter eggs hadden niet in de consumentenversie van de Oculus Touch moeten zitten, maar zijn er door een fout toch in terecht gekomen. Dit zou zijn gebeurd bij tienduizenden exemplaren van de controllers.

Het is niet bekend door welke fout de easter eggs alsnog in de consumentenversies zijn beland van de vr-controllers; Mitchell gaf hier geen informatie over prijs. Wel gaf hij aan dat de voor de prototypes bedoelde labels alsnog uit de software worden verwijderd. Daarbij gaf hij aan dat de werking van de controllers verder niet is aangetast, en daarnaast zijn de processen aangepast zodat dit niet weer gebeurd.