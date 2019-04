Internet Archive: EU wijst ten onrechte 550 url's aan als terroristische content

Internet Archive zegt dat de EU Internet Referral Unit van Europol ten onrechte honderden url's op Archive.org aanmerkt als terroristische content. Het Europarlement stemt op termijn over wetgeving waardoor dit soort content binnen een uur moet worden verwijderd.

Internet Archive schrijft dat de EU Internet Referral Unit een serie van e-mails heeft verstuurd waarin ruim 550 url's worden geïdentificeerd als 'terroristische propaganda'. Deze e-mails zijn verstuurd met als doel om de url's offline te halen. Internet Archive zegt hierover te berichten, omdat het volgens de organisatie een voorbeeld is dat goed illustreert hoe de aankomende EU-wetgeving afbreuk zal doen aan de vrije informatieverspreiding en de vrijheid van meningsuiting.

Overigens heeft ook een Frans overheidsorgaan een verwijderingsverzoek gestuurd. Dat ging over een item waarin commentaar wordt geleverd op de Koran, omdat er sprake zou zijn van 'provocerende gevallen van terrorisme of het goedpraten ervan'.

De archieforganisatie zegt dat de verplichting om terroristische content binnen een uur te verwijderen, wat onderdeel van een EU-verordeningsvoorstel is, er in de praktijk toe leidt dat de gerapporteerde url's automatisch moeten worden verwijderd. Dat hangt samen met de stelling van Internet Archive dat het onmogelijk binnen een uur door medewerkers is te beoordelen. Na de verwijdering zegt het archief dat medewerkers hun best zullen doen om de verzoeken en het verwijderen alsnog inhoudelijk te beoordelen.

Internet Archive zegt dat het al erg genoeg zou zijn als de onterecht gerapporteerde url's zouden slaan op 'obscure items op onze site'. Echter zegt de organisatie dat de lijst met url's een aantal van de meest bezochte pagina's op archive.org bevat. Ook zou het uit materiaal bestaan dat 'overduidelijk een grote educatieve onderzoekswaarde' heeft. Daaronder bevindt zich onder meer een urologisch wetenschappelijk artikel.