Amerikaan die ruim 50TB aan Amerikaanse staatsgeheimen stal bekent schuld

De Amerikaan die ervan wordt verdacht gedurende meer dan twintig jaar ruim vijftig terabyte aan staatsgeheimen te hebben gestolen, heeft schuld bekend. De schuldbekentenis was onderdeel van een schikking met het OM. Dat gaat nu een celstraf van negen jaar eisen.

Volgens de strafbeschikking stal de 54-jarige Harold Thomas Martin III vanaf eind jaren negentig tot aan augustus 2016 uiterst geheime documenten. Het gaat om zowel digitale bestanden als documenten op papier. Deze bewaarde hij in zijn huis in Maryland en in zijn auto. Volgens het OM wist hij dat de gestolen documenten te maken hadden met de nationale defensie van de Verenigde Staten. De aanklager stelt verder dat Martin wist dat het stelen van deze documenten het risico meebracht dat ze openbaar gemaakt konden worden. Dat had schadelijk kunnen zijn voor de nationale veiligheid van het land.

Martin werkte sinds december 1993 voor verschillende overheidsinstellingen en had daardoor veiligheidsmachtigingen. Op die manier kon hij de noodzakelijke computersystemen en locaties bereiken om de documenten te stelen.

Volgens een eerder gepubliceerd rechtbankdocument heeft de politie duizenden pagina's aan documenten gevonden en tientallen computers en opslagmedia in beslag genomen. Martin zou op z'n minst voor vijftig terabyte aan digitale informatie hebben verzameld. 'Veel' documenten zouden met Secret of Top Secret zijn geclassificeerd, ook zou persoonlijke informatie van overheidsmedewerkers zijn gestolen.

Om aan te geven wat voor documenten zijn aangetroffen, geeft de rechtbank het voorbeeld van een geprinte mailconversatie. Deze was gemarkeerd met Top Secret en 'bevatte veel gevoelige informatie'. Het lijkt er volgens de rechtbank op dat de verdachte dit heeft afgedrukt van een officieel mailaccount van de overheid. Op de achterkant van het document stonden handgeschreven aantekeningen die de geheime computerinfrastructuur van de NSA beschrijven, inclusief gedetailleerde omschrijvingen van geheime 'technische operaties'. Bij de aantekeningen worden de simpelste onderdelen van de geheime operaties beschreven. De aanklager schrijft dat het daarmee lijkt alsof de documenten bedoeld waren voor lezers buiten de veiligheidsdiensten.

Officieel heeft Martin nu bekend dat hij 'bewust nationale veiligheidsinformatie heeft vastgehouden'. In ruil daarvoor laat de openbaar aanklager alle overige negentien aanklachten vallen en vraagt het nu om een celstraf van negen jaar. De rechter doet op 17 juli uitspraak over de zaak.

De strafbeschikking van het OM is opvallend, aangezien Martin er eerder van werd verdacht betrokken te zijn bij Shadow Brokers. Dat schreef The Washington Post destijds. De Shadow Brokers is een vooralsnog anonieme partij die claimde exploits van de NSA in handen te hebben. De groep deelde in 2016 en begin 2017 bestanden, waarmee onder meer het Wannacry-virus is ontwikkeld. Deze infecteerde in 2017 over de hele wereld computersystemen van onder meer ziekenhuizen.

Er bestonden al langer twijfels over de betrokkenheid van Martin bij Shadow Brokers, vooral omdat Motherboard claimde Shadow Brokers te hebben geïnterviewd terwijl Martin opgesloten zat. Als Martin daadwerkelijk iets te maken had met de publicatie van de exploits had hij ook waarschijnlijk een veel langere celstraf gekregen. Een voormalig NSA-medewerker zegt tegen Ars Technica dat de celstraf suggereert dat het OM Martin er niet van verdenkt te werken met de Shadow Brokers. Martins advocaat zegt tegen Cyberscoop dat Martin nooit de intentie had om zijn land kwaad te doen, maar dat het verzamelen van de documenten het gevolg was van een geestesziekte.

Politico schrijft dat Martin in 2016 werd opgepakt, nadat hij cryptische berichten had gestuurd naar het Russische Kaspersky Lab. Die berichten werden vlak voor de publicatie van de eerste Shadow-Brokersbestanden gestuurd. Daardoor vertrouwde het antivirusbedrijf het niet en tipte het de NSA. Die stelde een onderzoek in en zorgde er uiteindelijk voor dat hij werd ingerekend.