NS: alle HSL-locomotieven hebben patch voor bug die trein stilzette

Alle locomotieven van de NS die de HSL-treinen trekken hebben een patch gehad voor de bug waardoor treinen stil kwamen te staan. De update voor de Traxx-locomotieven moet ervoor zorgen dat treinen weer op tijd gaan rijden.

Het probleem zat in de ETCS Level 2-implementatie van de software, waarbij een backups-systeem soms dezelfde signalen anders interpreteerde en de trein zichzelf daardoor uit voorzorg stilzette. Dat gebeurde voor de patch ongeveer tien keer per week, met grote vertragingen tot gevolg.

Fabrikant van de locomotieven Bombardier had de patch eind februari klaar en die is afgelopen maand verspreid naar alle locomotieven, zegt tweaker EDIT. De update is nog niet goedgekeurd voor locomotieven die rijden op het Belgische spoor.

Sinds de update komen storingen door de bug niet meer voor, claimt NS. Het gaat volgens EDIT om versie vr9.4.2 van de software, waar versie vr9.4 juist de problemen veroorzaakte. Het gaat om de Bombardier Traxx F140MS2-locomotieven, die de NS inzet op HSL-trajecten tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda in Nederland en verder naar het buitenland.