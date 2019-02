Nintendo bengt 'battle royale-versie' van Tetris uit

Nintendo heeft Tetris 99 uitgebracht, een variant op de klassieke blokkengame waarbij spelers het tegen 98 anderen opnemen. De game is gratis speelbaar voor gamers die een abonnement hebben op de betaalde Nintendo Switch Online-dienst.

Net als in populaire battle royale-games strijden alle spelers tegen elkaar en is de winnaar degene die als laatste overblijft. Tegenstanders kunnen elkaars speelveld aanvallen met Garbage Blocks, om zo het maken van complete lijnen te bemoeilijken, maar tegenstanders kunnen dan ook een tegenaanval plaatsen.

Nintendo presenteerde Tetris 99 tijdens zijn Direct-presentatie donderdagavond. Het spel is alleen beschikbaar voor betalende leden van Nintendo Switch Online en is per direct beschikbaar. Tijdens de presentatie kondigde Nintendo diverse andere games aan, waaronder Super Mario Maker 2 en een remake van The Legend of Zelda: Link's Awakening, voor de Nintendo Switch.