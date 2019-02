Google wijst op betere dual-simondersteuning in Pixel 4-smartphone

Google lijkt de ondersteuning voor dual-sim te verbeteren in de aankomende Pixel-smartphone. Een comment op het Android Open Source Project wijst erop dat het toestel twee simkaartslots krijgt die tegelijkertijd actief kunnen zijn.

De plannen zijn door Google dus nog niet groots aangekondigd. XDA Developers ontdekte dat een ontwikkelaar van Google, door geplaatste commits in het Android Open Source Project, heeft laten weten dat er verbeteringen voor dual-sim aan zitten te komen. Er wordt namelijk code opgenomen waarmee kan worden gedetecteerd of de hardware ondersteuning heeft voor het werken met twee simkaarten tegelijkertijd.

Volgens de comments zijn delen van de nieuwe code nodig om onderscheid te maken tussen de huidige versie van de Pixel-smartphone, die een fysiek simkaartslot en een e-sim heeft maar deze niet tegelijkertijd kan gebruiken, en de Pixel-smartphone die dit jaar uit moet komen en, zoals het nu lijkt, wel volledige dual-simondersteuning heeft.

Waarschijnlijk komt de Pixel 4 ergens in het najaar uit. De verwachting is dat Google eerst nog met Lite-versies komt van zijn Pixel 3-smartphone. Waarschijnlijk komen deze in het voorjaar uit.