Xbox One- en pc-games krijgen ondersteuning voor audioformaat DTS:X

De Xbox One-console en pc's krijgen ondersteuning voor het audioformaat DTS:X bij games. Gebruikers van de gameconsole van Microsoft of pc-bezitters kunnen al enige tijd gebruikmaken van het vergelijkbare Dolby Atmos, maar ondersteuning voor DTS:X ontbreekt nog.

Steven Wilssens, een hoofd van Microsofts audio-onderdeel, meldt op Twitter dat de ondersteuning voor DTS:X om de komende weken zowel naar de pc als de Xbox One komt. Het audioformaat komt als eerste naar PC Insiders, waarna het ook voor uit te testen is voor de Xbox Insiders. Het is nog onbekend wanneer er updates uitkomen waarmee de DTS:X-ondersteuning officieel wordt uitgebracht.

Net als bij DTS:X gaat het bij Dolby Atmos om objectgebaseerde audiosignalen met hoogte-informatie. Microsoft bracht in april 2017 al een update voor de Xbox One uit waarmee Dolby Atmos en DTS:X via bitstream passthrough al wel beschikbaar zijn voor het afspelen van blu-rays. Op de Xbox One kan de Dolby Access-app worden gebruikt om Dolby Atmos mogelijk te maken in games.

Er zijn voor zover bekend nog geen Xbox One-games aangekondigd die het audioformaat DTS:X ondersteunen. Wellicht komt er ook een app uit die het formaat beschikbaar maakt voor koptelefoongebruikers, zoals ook al het geval is bij Dolby Atmos.