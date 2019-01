'Panasonic en Toyota maken accu's met hoge capaciteit voor elektrische auto's'

Panasonic en Toyota gaan volgend jaar een joint venture oprichten om nieuwe generaties van accu's voor elektrische voertuigen te ontwikkelen, volgens de Japanse krant Nikkei. Ze zouden accu's met aanzienlijk hogere capaciteit dan nu willen maken.

Toyota zou een aandeel van 51 procent in de joint venture krijgen, Panasonic de resterende 49 procent. De aankondiging zou deze week volgens, schrijft Nikkei. Panasonics huidige productiefaciliteiten in China en Japan zouden onder het nieuwe bedrijf gaan vallen, maar die in de VS niet. Voor die fabriek werkt Panasonic samen met Tesla.

De bedoeling zou zijn om begin volgend jaar al de massaproductie van accu's met hoge capaciteit te starten, om de productiekosten omlaag te krijgen. Nikkei heeft het over 'vijftig keer' de capaciteit van accu's die nu in hybrides gebruikt worden. Niet alleen Toyota en dochterbedrijven Daihatsu en Subaru moeten de accu's gaan afnemen, maar ook Mazda en Honda.

Panasonic en Toyota werken al langer samen aan accu's voor elektrische voertuigen. Ze onderzoeken onder andere solid-state accu's en platte accu's met prismatische cellen voor elektrisch rijden als onderdeel van de huidige samenwerking.