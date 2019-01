Hiber wil vanaf derde kwartaal meer nanosatellietten lanceren voor iot-netwerk

De Nederlandse start-up Hiber lanceert in het derde kwartaal zijn derde nanosatelliet voor een iot-netwerk, waarna er meer volgen. Het bedrijf bereidt een nieuwe financieringsronde voor om meerdere miljoenen euro's binnen te halen.

Eind november en begin december vorig jaar lanceerde Hiber zijn eerste en tweede nanosatelliet, met de grootte van een schoenendoos. De derde volgt in het derde kwartaal van dit jaar. "Vanaf dat moment lanceren we elk kwartaal enkele satellieten", aldus Hiber-topman Laurens Groenendijk tegen Tweakers. Die satellieten komen op een 600km en dienen voor uitbreiding van Hiberband, het low power global area network van Hiber. Dit netwerk is bedoeld voor internet-of-things-toepassingen, zoals het tracken van vee of transport op afgelegen gebieden. In totaal moeten er in 2019 en 2020 zo'n twaalf satellietlanceringen plaatsvinden.

Volgens Groenendijk is uitbreiding welkom. Hiber start dit kwartaal met Hiberband. De twee satellieten maken het voor klanten mogelijk een bericht per dag uit te wisselen, waar ook ter wereld. "Op basis van de huidige vraag naar capaciteit die we krijgen, zijn de twee satellieten voor het eind van het jaar helemaal vol", stelt Groenendijk. Hiber heeft vijfentwintig klanten, waaronder de British Antarctic Survey. Meer satellieten zorgen niet alleen voor meer capaciteit, maar ook voor betere revisit-tijden, vaker per dag en met kortere tijden tussen satellieten. Modems op aarde van Hiberband ontwaken uit hun slaap als een satelliet overkomt, om de accuduur te verlengen.

Exacte lanceerdata kan de topman nog niet noemen, die worden later pas bekend. Wel is duidelijk dat Hiber gebruik blijft maken van zowel de Falcon 9 van SpaceX als van de Polar Satellite Launch Vehicle van de Indian Space Research Organisation, net als bij de HiberOne- en HiberTwo-satellieten.

Verder maakt Hiber bekend enkele tientallen miljoenen euro's op te willen halen bij een nieuwe financieringsronde. Dit geld wil het bedrijf onder andere gebruiken om zijn IoT Solutions-ontwikkelteam uit te bouwen en de netwerklatency omlaag te brengen, naar minder dan een uur. Dit kan niet alleen door het aantal satellieten te verhogen, maar ook door meer grondstations te bouwen. Tenslotte maakt Hiber het vertrek van zijn ceo, Ernst Peter Hovinga, bekend. Hij verlaat het bedrijf wegens persoonlijke redenen. De dagelijkse leiding komt daarmee in handen van Laurens Groenendijk, Maarten Engelen en Erik Wienk.