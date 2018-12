Samsung werkt aan monitorstandaard die positie aanpast om postuur te verbeteren

Samsungs C-Lab werkt aan een gemotoriseerde monitorstandaard met ingebouwde sensoren, die de positie aanpast aan het postuur van de gebruiker. Door de beweging van de monitor wordt de gebruiker aangemoedigd om rechtop te zitten.

De Girin Monitor Stand past automatisch de positie van het scherm aan als de lichaamshouding van de gebruiker niet optimaal is. Volgens Samsung is de beweging van de monitor subtiel, zodat gebruikers op een natuurlijke wijze hun houding veranderen. Het aanpassen van de positie van de monitor zou gebruikers ook trainen om een betere lichaamshouding aan te nemen.

De Girin Monitor Stand is een van de acht nieuwe C-Lab-projecten die Samsung op de CES-beurs in januari toont. Bij Samsungs C-Lab worden experimentele projecten van start-ups ondergebracht. Of en wanneer Samsung de Girin-standaard daadwerkelijk uit gaat brengen, is nog niet bekend.

Samsungs C-Lab toont verder projecten zoals Tisplay, voor het weergeven van virtuele advertenties op kleding tijdens livestreams en 'alight', een bureaulamp die het licht aanpast op de acties van de gebruiker. Een ander nieuw project is aiMo, dat bestaat uit een hoes voor smartphones die menselijke oren nabootst. Dat moet het mogelijk maken om asmr-geluiden op te nemen.