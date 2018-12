Foto toont protypes mogelijke nieuwe OnePlus-smartphone met Lumia 1020-ontwerp

Er is een foto verschenen van prototypes van een mogelijke nieuwe OnePlus-smartphone. De foto toont een toestel met een rond camera-eiland aan de achterkant, ongeveer gelijk aan dat van de Nokia Lumia 1020 uit 2013. Er is verder niets bekend over de telefoon.

Twitteraar Ishan Agarwal postte de foto zonder te zeggen waar hij hem vandaan had. De tekst op het scherm is in het Chinees en is door de relatief lage resolutie van de foto niet goed te ontcijferen. Er staat een render op het scherm en er zijn twee toestellen te zien in de foto. Het ontwerp komt niet helemaal overeen, want de witte versie lijkt iets anders afgeronde hoeken te hebben en bij het rode prototype zit de camera iets verder naar boven dan bij het witte. Hoewel de achterkant overeen lijkt te komen met die van de Nokia Lumia 1020, lijkt het erop dat de camera niet veel uitsteekt ten opzichte van de rest van de behuizing.

Het is onbekend om welk toestel het gaat. OnePlus is van plan volgend jaar een 5g-telefoon uit te brengen in een nieuwe serie, naast een vermoedelijke OnePlus 7. Daardoor lijkt het erop alsof er al twee smartphones zullen uitkomen in het komende half jaar.

De foto lijkt authentiek. Een van de personen op de foto is een medeoprichter van OnePlus. Bovendien is de foto waarschijnlijk genomen op het hoofdkantoor van de fabrikant in het Chinese Shenzhen. Het patroon van verduistering op het glas komt overeen met dat van een shot van meetingrooms in een recente video van MrWhoseTheBoss, die het hoofdkantoor van OnePlus in oktober bezocht. Ook de bureaus die in de foto's achter het glas te zien zijn, hebben dezelfde kleurstelling als in de video.

Het gaat vermoedelijk wel om een opzettelijk lek. Degene die de foto heeft gemaakt, zal voor mensen binnen OnePlus makkelijk te identificeren zijn, terwijl de informatie op het scherm en de ligging van de toestellen op tafel niet veel weggeven. Iemand die opzettelijk informatie wil laten uitlekken, had een betere foto kunnen nemen. OnePlus heeft in de afgelopen jaren vaker op onconventionele manieren geprobeerd om vroegtijdig aandacht voor zijn producten te krijgen.