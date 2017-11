Hard fork van bitcoin is van de baan door gebrek aan overeenstemming

De aangekondigde hard fork van bitcoin, genaamd SegWit2x, is van de baan. Voorstanders ervan zeggen dat er niet genoeg overeenstemming is bereikt in de bitcoingemeenschap. Het doel van de afsplitsing was het vergroten van de block size.

In een mededeling schrijven onder meer BitGo-ceo Mike Belshe en ShapeShift-ceo Erik Voorhees: "Ons doel was altijd een soepele upgrade van bitcoin. Hoewel we sterk geloven in de noodzaak van een grotere block size, geloven we dat er iets belangrijkers is: het bij elkaar houden van de gemeenschap. Jammer genoeg is het duidelijk dat we te weinig overeenstemming hebben bereikt voor een schone upgrade op dit moment. Doorgaan op hetzelfde pad zou de gemeenschap kunnen verdelen en een rem zetten op de groei van bitcoin. Dat was nooit de bedoeling van SegWit2x."

Ze stellen dat een vergroting van de block size, die onder het afgeblazen voorstel naar 2MB zou gaan, in de toekomst wellicht nog als optie wordt gezien. De auteurs verwachten dat het met de toename van de transactiekosten op de blockchain duidelijk wordt dat er capaciteitsvergrotingen doorgevoerd moeten worden. Tot dat moment zien ze van hun plannen af. Eerder vond wel een hard fork van bitcoin plaats, waarbij Bitcoin Cash, dat beschikt over een grotere block size, in het leven werd geroepen. Bitcoin Cash volgde op de SegWit-soft-fork, waarover in juli overeenstemming werd bereikt.

De prijs van de bitcoin steeg sterk na de bekendmaking van het nieuws over SegWit2x, maar vertoonde daarna weer een sterke daling, om zich vervolgens te stabiliseren. Tijdens de piek behaalde de prijs van de cryptovaluta zijn hoogste niveau tot nu toe: een slordige 7900 dollar.

Bitcoin-prijsverloop, volgens CoinDesk