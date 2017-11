Belgen krijgen allesomvattende elektronische brievenbus

Elke Belgische burger en elk bedrijf in het land krijgt begin 2018 één digitale brievenbus voor al hun digitale communicatie. Dat belooft minister van Digitale Agenda Alexander De Croo in een beleidsnota. De eBox is niet alleen voor overheidscommunicatie bedoeld.

Volgens De Croo is er een wildgroei aan digitale brievenbussen. "Digitale communicatie heeft enorm veel voordelen, maar voorlopig blijft het een ingewikkeld kluwen waarin een kat haar jongen niet terugvindt", schrijft de minister van Digitale Agenda volgens De Standaard in een beleidsnota.

De minister constateert dat zowat elke verzender zijn eigen digitale brievenbus bouwt, iets waar de overheid zich overigens ook schuldig aan maakt, met afzonderlijke postvakken voor onder andere fiscale communicatie, banen en uitkeringen. Niet alleen is dit onhandig, maar ook onveilig volgens de minister, omdat gebruikers vaak hetzelfde wachtwoord zullen gebruiken voor al die accounts.

Dit alles terugbrengen tot één login voor een allesomvattende eBox leidt volgens De Croo tot ‘minder rompslomp, minder gedoe, en minder tijdsverlies’. De bedoeling is dat de burger er alle loonbrieven, rekeningen van providers en energiemaatschappijen, fiscale stukken en overeenkomsten kan bundelen. De overheid belooft samen te werken met private partijen als Zoomit en Doccle. Die moeten hun diensten in de eBox kunnen integreren en zelf het universele postvak kunnen aanbieden. In het voorjaar komt er een voorlichtingscampagne om de veranderingen met betrekking tot de eBox uit te leggen.