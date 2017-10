Betaaldiensten kunnen rekening verdachte webshop blokkeren na 3 fraudemeldingen

Het Openbaar Ministerie werkt samen met twaalf betaaldiensten om frauduleuze webwinkels beter en sneller aan te kunnen pakken. Na drie aangiftes van internetoplichting licht het OM de diensten in, die de rekening van een shop kunnen blokkeren.

Zodra de politie drie meldingen van internetoplichting over een webwinkel ontvangt, ligt het Openbaar Ministerie de betaaldiensten in. Die kunnen dan besluiten de rekening of de betaalmethode stop te zetten. Een van de deelnemende partijen is iDeal. Een webwinkel die verdacht wordt van fraude, kan dus na een seintje van de politie wellicht geen iDeal-betalingen meer ontvangen, ondanks dat er nog geen justitieel onderzoek loopt.

Momenteel doen twaalf betaaldiensten mee met het project. "We verwachten dat meer betaaldiensten in de toekomst met ons samen gaan werken,’’ zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting tegen het AD. Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van deelnemende webwinkels, toont zich verheugd over het plan: "Voorheen kon het gebeuren dat er een aangifte werd gedaan in Limburg, één in Groningen en één in Zeeland, maar dat niemand het verband tussen die drie legde."

Wel waarschuwt de directeur van de vereniging, Wijnand Jongen, voor misbruik: "Ik ga er vanuit dat de politie wel kijkt naar de afkomst van die aangiftes en dat ze checken of het niet om drie particulieren gaat die toevallig ruzie hebben met iemand van de betreffende webshop."