Facebook: we hebben geen plannen om nieuwsfeed wereldwijd op te splitsen

Facebook heeft momenteel geen plannen voor het opsplitsen van de nieuwsfeed. Het bedrijf houdt wel in enkele landen een test met het opdelen van de feed, in een apart gedeelte voor berichten van vrienden, en een gedeelte voor zakelijke berichten afkomstig van bedrijven.

De test betreft een feed met berichten afkomstig van bekenden, en een tweede feed die is bedoeld voor pagina's die de gebruiker een like heeft gegeven. De splitsing van de nieuwsfeed wordt al gedurende enige tijd getest in Sri Lanka, Bolivia, Slowakije, Servië, Guatemala en Cambodja. Facebook geeft echter aan dat er op dit moment geen plannen zijn om deze tests uit te gaan breiden naar andere landen.

Het doel van deze test is om te kijken of mensen er voorkeur aan geven om de persoonlijke en publieke inhoud gescheiden te hebben in de nieuwsfeed. Facebook geeft aan dat de gebruikers in de zes landen nog feedback moeten geven over de vernieuwing. Het bedrijf benadrukt dat er op dit moment geen plannen zijn om te laten betalen om in de persoonlijke of de zakelijke feed terecht te komen.

Een Slowaakse journalist heeft gezegd dat zestig van de grootste Slowaakse mediapagina's sinds de splitsing aanzienlijk minder werden gedeeld of geliked, tot wel vier keer minder vaak. Dat heeft te maken met het feit dat als Slowaakse gebruikers Facebook openen, ze alleen posts van vrienden zien. Ze moeten op de 'Explore Feed' klikken om berichten van pagina's te zien die de gebruiker volgt. Mogelijk moeten bedrijven dan ook gaan betalen om zichtbaarder te worden en weer terecht te komen in de persoonlijke feed.

Overigens is de feed genaamd Explore ook in enkele andere landen dan de genoemde zes beschikbaar, maar dat is een aanvullende feed met populaire berichten, video's en foto's die automatisch worden samengesteld op basis van de mogelijke interesses van de gebruiker.