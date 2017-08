FBI arresteert Britse onderzoeker die WannaCry-uitbraak stopte

De Brit Marcus Hutchins is woensdag door de FBI aangehouden om onbekende redenen. De man was onder het pseudoniem MalwareTech verantwoordelijk voor de ontdekking van de killswitch in de ransomware WannaCry. Hierdoor werd de verspreiding een halt toebracht.

Motherboard heeft van Amerikaanse autoriteiten vernomen dat Hutchins is aangehouden door de FBI, maar verdere details zijn niet bekend. De Brit was in Las Vegas voor de hackersconferenties Black Hat en Def Con. Beveiligingsonderzoeker Andrew Mabbitt bevestigt dat de Brit is aangehouden. Het National Crime Agency van het VK erkent dat een Brit is aangehouden, maar laat aan Motherboard weten dat het zaak is voor de autoriteiten in de VS.

De laatste berichten van MalwareTech, het pseudoniem van Hutchins, dateren op het moment van schrijven van 21 uur geleden. De Britse onderzoeker kreeg half mei bekendheid door de vondst van een killswitch voor WannaCry. Hij registreerde de domeinnaam waar de ransomware contact mee zocht en stopte zo de uitbraak. Via Britse media kwam zijn naam naar buiten, waar de onderzoeker niet blij mee was aangezien hij geen aandacht wilde.