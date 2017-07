Blizzard voegt Doomfist toe aan Overwatch

Blizzard heeft een nieuwe Hero onthuld voor zijn multiplayershooter Overwatch. Doomfist heeft een offensieve rol en beschikt over een handkanon en een grote armprothese die hem de mogelijkheid geeft om met een Seismic Slam hard op de grond te beuken.

Naast het handkanon en de Seismic Slam heeft Doomfist de mogelijkheid om tegenstanders met een uppercut van hun voeten te lichten, tegenstanders omver te kegelen met een Rocket Punch en vanuit de lucht een Meteor Strike uit te voeren. Bij dit alles bouwt de hero langzaam een tijdelijk schild op.

Achter Doomfist schuilt de criminele huurling Akande Ogundimu, die de Talon-organisatie uit een Numbani-gevangenis heeft bevrijd. Ogundimu is expert in Afrikaanse vechtstijlen zoals Dambe en Gidigbo, maar met het verlies van zijn arm leek zijn martial arts-carrière beëindigd. Aangezien hij een technologiebedrijf voor protheses erfde, was de oplossing snel gevonden. Ogundimu is de derde persoon die de titel Doomfist mag voeren.

Doomfist is op zijn beurt de vijfentwintigste hero van Overwatch. Blizzard gaf de afgelopen maanden al enkele hints op zijn komst. Windows-gebruikers kunnen hem al in de Public Test Region uitproberen. In de komende weken komt Doomfist ook voor de overige spelers beschikbaar.