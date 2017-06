Door Olaf van Miltenburg, zondag 11 juni 2017 00:01, 23 reacties • Feedback

EA heeft meer bekendgemaakt over FIFA 18 voor de Nintendo Switch. Het spel draait op 1080p in de console-modus en 720p bij gebruik als handheld. Het spel lijkt niet op de Frostbite-engine te draaien en ook geen The Journey-careermode te bevatten.

'FIFA 18 on Nintendo Switch' heet de versie voor de console van het Japanse bedrijf en EA belooft nieuwe manieren om single- en multiplayergames op de console te spelen. De versie krijgt Joy-Con-ondersteuning en meerdere controller- en schermconfiguraties. Verder zijn een voor de Switch gemaakte Kick Off, Local Seasons en Ultimate Team- en Career-modi aanwezig, maar EA maakt geen melding van The Journey: Hunter Returns, de careermodus van FIFA 18.

Ook spreekt EA wel over een advanced rendering-techniek maar niet over de 'Real Player Motion'-technologie, zoals bij FIFA 18 voor de overige systemen. Daarnaast maakt de trailer er melding van dat de Frostbite-engine gebruikt wordt voor de versie voor Xbox One, PlayStation 4 en pc. De Switch ontbreekt in dit rijtje. De FIFA 18-versie voor Switch lijkt daarmee een enigszins afzonderlijke versie te zijn waarbij niet alle functionaliteit van de versie voor de PS4, Xbox One en pc aanwezig is.