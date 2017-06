Door Joris Jansen, vrijdag 2 juni 2017 09:39, 7 reacties • Feedback

Formula Electric Belgium, het studententeam van de KU Leuven en de hogeschool Thomas More, heeft de door hen ontwikkelde elektrische raceauto Umicore Nova onthuld. De raceauto haalt 100km/u in 2,6 seconden en wordt in juli ingezet bij de Formula Student-competitie.

Eerder dit jaar werd het ontwerp voor de auto onthuld en nu is de auto geheel geassembleerd en gepresenteerd. De Umicore Nova haalt een topsnelheid van 118km/u en weegt 200kg. De studenten hebben de auto vierwijlaandrijving gegeven door het plaatsen van de elektromotoren in de wielen. Hierdoor is het chassis smaller gemaakt, wat heeft geresulteerd in een gewichtsbesparing. Door middel van torque vectoring kunnen de vier motoren onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd.

Bij het ontwerpen van de accu hebben de studenten zich op een zo hoog mogelijke energiedichtheid en een zo laag mogelijk gewicht gericht. De accu bestaat uit negen modules, goed voor een totale capaciteit van 6,6kWh. Dit moet precies voldoende zijn om de duurrace van 22km uit te rijden. De accu heeft een behuizing van koolstofvezel. Bij het ontwerp is ook rekening gehouden met de neerwaartse druk; los van de voor- en achtervleugel zou alleen de onderkant van de auto al goed zijn voor dertig procent van de totale neerwaartse druk.

Met de elektrische racewagen doen de studenten mee aan de Formula Student-competitie, welke wordt gehouden van 21 tot 23 juli op het Britse circuit Silverstone. De Umicore Nova zal voor het eerst racen op 1 juli in de Ethias Arena in het Belgische Hasselt. Vanuit Nederland doen teams van de TU Delft en de TU/e mee aan Formula Student. Het Delftse team komt onder andere met de Dut16, een vergelijkbare raceauto die 160kg weegt en 100km/u in 2,3 seconden haalt.