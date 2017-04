Door Bauke Schievink, zondag 2 april 2017 10:26, 56 reacties • Feedback

KPN lijkt te kampen met een landelijke storing op zijn internetdiensten. Veel klanten klagen dat zij geen verbinding kunnen maken met internet, terwijl anderen last lijken te hebben van problemen met het versturen van e-mail.

Op zijn website maakt KPN melding van de storing, al wordt er verder weinig informatie gegeven. Ook via de helpdesk bevestigt de provider dat er problemen zijn. Via de website allestoringen.nl komen veel meldingen binnen, en blijkt ook dat het gaat om een landelijke storing. Het webcare-account van KPN op Twitter meldt niets over de storing.

Opvallend is dat sommige klanten geen problemen hebben met de internetverbinding, maar niet in staat zijn om e-mail te versturen. Omdat KPN nog geen duidelijkheid heeft verschaft over de oorzaak, is niet bekend waardoor e-mail niet werkt.

Ook klanten van Telfort, dat gebruik maakt van het KPN-netwerk, klagen over een storing. Daarbij gaat het voornamelijk over niet-werkend internet en tv.