Door Bauke Schievink, zaterdag 18 maart 2017 11:02, 3 reacties • Feedback

Volgens geruchten geeft Google zijn nieuwe Android-versie verscheidene verbeteringen, onder meer op het gebied van notificaties, zakelijke functies en diepere integratie met Assistant. Ook zou het besturingssysteem picture-in-picture-modus moeten ondersteunen.

De geruchten zijn gepubliceerd door nieuwssite 9To5Google, die een goede reputatie heeft op dit gebied. De site stelt echter ook dat de verkregen informatie nog niet met zekerheid kon worden bevestigd, al staat de bron bekend als betrouwbaar. Uit de lijst met zaken waar Google aan zou werken blijkt echter wel dat de nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem, voorlopig bekend als Android O, een grote lijst aan vernieuwingen moet krijgen.

Een van de genoemde nieuwe functies is picture-in-picture, vergelijkbaar met hoe dit werkt in Android TV. Daarmee moet het mogelijk worden om beelden uit apps over die van andere apps te leggen. Ook zou Google wederom werken aan een verbetering van het notificatiesysteem. Waarschijnlijk gaat het om Andromeda, waar Google naar verluidt al enige tijd aan zou werken. Een van de mogelijkheden die dit systeem zou bieden is het synchroniseren van notificaties met meerdere apparaten.

Verder wordt een slimmere manier van het selecteren en kopiëren van tekst genoemd, iets dat in eerdere geruchten ook al naar voren kwam. Daarbij zou ook integratie met de informatiedienst Assistant horen; de software zou onder andere automatisch relevante passages kunnen kopiëren en deze weer tonen wanneer dat relevant is. Hoe dat precies werkt is echter nog niet duidelijk.

Volgens de geruchten is Google van plan om in de aankomende Android-versie de achtergrondactiviteiten van apps in te perken. Waarschijnlijk moet hierbij de accuduur worden verlengd, vergelijkbaar met wat Google eerder deed bij de release van Chrome 57. Ook noemt 9To5Google dat Android O meer zakelijke functies krijgt, maar hierover werd verder niet uitgeweid. Wel zou het om veel nieuwe functies gaan.

Google zelf heeft over Android O officieel nog niets bekendgemaakt. Waarschijnlijk wordt de nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem aangekondigd tijdens Google I/O aangekondigd; dit evenement wordt van 17 tot en met 19 mei gehouden.