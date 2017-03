Door Mark Hendrikman, zaterdag 11 maart 2017 10:03, 10 reacties • Feedback

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission SEC staat niet toe dat de gebroeders Winklevoss een zogenaamde bitcoin exchange traded fund opzetten. Daarmee zouden investeerders bitcoin kunnen kopen zonder daarvoor een wallet aan te maken.

Volgens de SEC is de koers van de digitale munteenheid te gevoelig voor fraude en manipulatie. Als het voorstel er doorheen was gekomen, had dat hoogstwaarschijnlijk geleid door een grote toename in investeringen in bitcoin. Nu is in reactie op het besluit de waarde juist gedaald van rond de 1300 dollar naar ongeveer 1050 dollar. Daaropvolgend herstelde de waarde zich wel weer deels. Eerder dit jaar doorbrak bitcoin juist de gevestigde records, mogelijk in afwachting van het opzetten van dit exchange traded fund, of ETF.

De gebroeders Winklevoss, ook wel bekend van hun gerechtelijke strijd tegen Facebook, willen het exchange traded fund opzetten om de toegang tot bitcoin makkelijker te maken.Dit betekent op zijn beurt dat er meer geld in de digitale munt gestoken wordt en deze aantrekkelijker kan worden voor de gemiddelde burger. De prijzen van deze beurs zouden gebonden zijn aan de bitcoinkoers. Volgens The New York Times lopen er meer aanvragen voor het opzetten van dergelijke beurzen, maar het is onwaarschijnlijk dat die aanvragen wel goedgekeurd gaan worden. Ook meldt die krant dat de broers doorgaan met hun werk om een dergelijk ETF op te zetten. "We zijn vier jaar geleden begonnen met hieraan werken en we gaan het afmaken," stellen ze.