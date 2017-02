Door Joris Jansen, maandag 27 februari 2017 18:34, 15 reacties • Feedback

Ricoh heeft tijdens het Mobile World Congress in Barcelona de Ricoh R Development Kit aangekondigd. Deze compacte camera is in staat om gedurende 24 uur beelden in 360 graden live te streamen.

De camera neemt videobeelden op in 2k-resolutie met maximaal 30fps. De opgenomen beelden van beide fisheye-lenzen worden in real-time samengevoegd. De opnames kunnen worden opgeslagen op een micro-sdkaart, maar het is ook mogelijk de beelden via usb en hdmi op een externe bron af te spelen. Via een stroomadapter is het mogelijk om doorlopend 24 uur lang een evenement live te streamen.

De kit bestaat uit de camera, een houder, een software development kit, een beeldverwerkingsprogramma en de broncode. De camera kan vanaf vandaag worden besteld en zal vanaf de lente leverbaar zijn.

De Ricoh R Development Kit camera lijkt op de Theta S, de 360-gradenconsumentencamera die al een tijd op de markt is en in 2015 al werd aangekondigd. De allereerste Theta produceerde alleen foto's, terwijl diens opvolger, de m15, ook 360-gradenvideo's kon maken, zij het met slechts 15fps. De Theta S doet dat net als de Ricoh R Development Kit met 30fps, maar is niet in staat om 24 uur lang beelden live te streamen.