Magic Leap, een Amerikaans bedrijf dat werkt aan een augmented reality-bril, heeft een kantoor geopend in Europa na de overname van een divisie van een Zwitsers bedrijf. Die divisie maakt 3d-beelden van de omgeving op basis van camerabeelden.

Met de technologie wil Magic Leap vermoedelijk de omgeving van de gebruiker beter in 3d in kaart brengen, zodat gebruikers virtuele elementen kunnen plaatsen in de echte wereld. Het Zwitserse Dacuda bevestigde woensdag de overname van zijn 3d-divisie nadat er vorige week al geruchten gingen nadat medewerkers op LinkedIn de naam van hun werkgever hadden aangepast.

Het is de tweede overname van Magic Leap na het Israëlische beveiligingsbedrijf NorthBit. Magic Leap heeft afgelopen jaren 1,4 miljard dollar aan investeringen ontvangen, maar is nog altijd niet klaar om zijn eerste product op de markt te brengen. Dat moet wel dit jaar gebeuren, al zitten daarin nog niet de technieken waar Magic Leap veel ontwikkeltijd heeft ingestoken. Volgens eerdere informatie hebben technieken als de microprojector van optische vezel om beelden in het oog te projecteren het niet gehaald. Die microprojector is vooralsnog een onderzoeksproject voor de lange termijn. Ook de fotonische 'light field'-chip is nog niet klaar voor het eerste product.