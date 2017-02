Door Sander van Voorst, vrijdag 17 februari 2017 18:30, 62 reacties • Feedback

Google heeft aangekondigd dat het in 2018 wil stoppen met het tonen van dertig seconden durende advertenties die niet over te slaan zijn. Andere advertenties van dit soort blijven wel op het videoplatform bestaan.

Zo blijven de niet over te slaan varianten van zes, vijftien en twintig seconden gewoon intact, meldt The Verge. In een mededeling, die Google deelde met de site Campaign, zegt het bedrijf dat 'het een betere ads experience wil bieden aan gebruikers'. Als onderdeel daarvan stopt het in 2018 met de advertenties die geheel bekeken moeten worden.

Daarmee wil de zoekgigant zich richten op 'formats die goed werken voor zowel gebruikers als adverteerders'. YouTube hanteert verschillende advertentievormen op zijn platform. De niet over te slaan variant met een duur van zes seconden introduceerde de dienst in 2016. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld varianten die na vijf seconden over te slaan zijn.

Google maakt niet bekend waarom het de beslissing genomen heeft om precies deze variant van advertenties af te schaffen. Een analist zegt tegen Campaign dat een mogelijke verklaring de grotere rol van video op Facebook is.