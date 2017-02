Door Arnoud Wokke, vrijdag 3 februari 2017 07:09, 5 reacties • Feedback

Het moederbedrijf achter Snapchat wil de camerabril Spectacles op meer plekken gaan verkopen. Dat blijkt uit stukken die het bedrijf heeft geopenbaard voorafgaand aan de beursgang. Spectacles gingen vorig jaar in de verkoop op slechts een paar plekken.

Uit het zogenoemde S-1-document waarin Snap Inc voor mogelijke aandeelhouders de risico's en bedreigingen opsomt, noemt het bedrijf de verkoop van de brillen als mogelijke kostenpost. "We zijn van plan om de distributie van Spectacles te verbreden, wat onze kosten en ons financieel risico zal vergroten", zo staat in het document.

Een ander risico van de bril is dat Snap hem niet zelf produceert en dus afhankelijk is van een derde partij om de hardware te produceren. Spectacles is een bril met ingebouwde camera en microfoon die met een druk op de knop een ronde video opneemt. Het voordeel van het ronde opnameformaat is dat gebruikers de video zowel horizontaal als verticaal kunnen bekijken zonder dat het beeld hoeft te draaien.

Snap verkocht tot nu toe de Spectacles voor 130 dollar alleen in de Verenigde Staten op een beperkte manier. Of de bredere distributie betekent dat de zonnebril ook in Europa op de markt komt, is onbekend. Snapchat heeft naar eigen zeggen 158 miljoen dagelijkse gebruikers en hoopt met de beursgang drie miljard dollar op te halen.