Apple heeft op zijn website de gebruikersrecensies voor het LG Ultrafine 5K Display uitgeschakeld. De reden hiervoor is waarschijnlijk de grote hoeveelheid negatieve recensies die geplaatst werden. Gebruikers klagen over technische problemen bij ontwaken uit de slaapstand.

Op de productpagina voor het display is te zien dat er nergens meer de mogelijkheid is om recensies te lezen of te schrijven. Bij de 4k-variant is dat nog wel mogelijk en meerdere gebruikers grijpen de gelegenheid dan ook aan om hun onvrede over het 5k-exemplaar daar wereldkundig te maken. Op het officiële forum staat Apple gesprekken over de problemen nog wel toe. Daar zijn dan ook genoeg topics over het probleem te vinden. Ook bij LG zelf en op Reddit wordt geklaagd.

De gebruikers klagen erover dat de LG-schermen geen beeld tonen wanneer de verbonden laptop uit de slaapstand wordt gehaald. Alleen door de stekker uit het stopcontact te halen en weer opnieuw aan te sluiten, kan er weer beeld getoond worden. Bij deze methode bestaat echter ook de kans dat de laptop in zijn geheel crasht. Apple heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de situatie.

LG en Apple werken samen op het gebied van de schermen. Waar LG de productie verzorgt, doet Apple de verkoop. Het lijkt erop dat deze schermen de opvolger van de Apple Thunderbolt Display en Cinema Display zijn, aangezien daar geen nieuwe modellen meer van zijn verschenen. De Thunderbolt 3-schermen zijn sinds kort in Nederland te koop voor tijdelijk verlaagde prijzen. Het 4k-model kost 561 euro en het 5k-model 1049 euro. Na 31 maart wordt dat respectievelijk 749 en 1399 euro.