Japan toont foto's van asteroïdekrater nadat ruimtesonde projectiel afvuurde

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft foto's gepubliceerd van de krater die op een asteroïde is gevormd, nadat begin deze maand het Hayabusa2-ruimtevaartuig met een explosief een projectiel op de asteroïde afvuurde.

JAXA meldt op Twitter dat de exacte afmetingen en de vorm van de kunstmatig gecreëerde krater in de toekomst in meer detail worden onderzocht, maar de ruimtevaartorganisatie meldt wel al dat zichtbaar is dat een terrein van ongeveer 20 meter is veranderd door de impact. Een dergelijke grote verandering had JAXA naar eigen zeggen niet verwacht.

De foto's vormen het bewijs dat er daadwerkelijk een krater is gevormd door de impact. Deze gebeurtenis vond plaats begin deze maand. De Hayabusa2-sonde schoot toen de zogeheten Small Carry-on Impactor, een van de modules van de sonde, af op het oppervlak van asteroïde 1999 JU3 Ryugu.

Er waren al foto's waarop te zien is dat de ejector van de module op het oppervlak van Ryugu inslaat, maar definitief bewijs voor kratervorming was er nog niet. Jaxa heeft enkele dagen geleden ook een video gepubliceerd waarop de impactor is te zien, afdalend op ramkoers met de asteroïde.

Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig op de asteroïde zal landen om het materiaal uit de krater op de pikken en uiteindelijk weer mee terug te nemen naar de aarde voor onderzoek. Naar verwachting zal de sonde hier in december 2020 aankomen. Overigens is de sonde al eerder geland en weer opgestegen van de asteroïde, in een poging materiaal te verzamelen.