Versie 1.6.3 van Scribus is uitgekomen. Scribus is een opensourceprogramma voor desktoppublishing. Het programma kan gebruikt worden voor het opmaken en bewerken van documenten voor onder meer drukwerk, die vervolgens als pdf of PostScript-document opgeslagen kunnen worden. Voor meer informatie over Scribus verwijzen we naar de wiki. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

General Avoid custom font encodings when embedding TTF fonts in PDFs.

Fixes to PDF import and export, and checkbox rendering on MS Edge.

Fixes for PDF/X-4 export when attempting to use ICC profile unsuitable for output.

Fixes some images being incorrectly imported as black when importing PDF. Build System Addressed compilation issues when building against newer versions of poppler. Scripting Enhancements Added new Python functions for page sizing, bounding boxes for page items, min/max word kerning and a fix to locked layer detection. Localisation Updates Updated translation files