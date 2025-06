Versie 1.6.2 van Scribus is uitgekomen. Scribus is een opensourceprogramma voor desktoppublishing. Het programma kan gebruikt worden voor het opmaken en bewerken van documenten voor onder meer drukwerk, die vervolgens als pdf of PostScript-document opgeslagen kunnen worden. Voor meer informatie over Scribus verwijzen we naar de wiki. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Scribus 1.6.2 Released The Scribus Team is pleased to announce the release of version 1.6.2. This is a bugfix release with the following changes: Updates to typography and non-breaking spaces

Updates for the Python Scripting engine, adding some functionality and fixing memory leaks

Updates for compatibility with newer version of third party dependencies including poppler, boost, and python

Fixed a crash with Master Pages

Updated versions of lcms2, poppler, python in our builds