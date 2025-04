Versie 1.6.1 van Scribus is uitgekomen. Scribus is een opensourceprogramma voor desktoppublishing. Het programma kan gebruikt worden voor het opmaken en bewerken van documenten voor onder meer drukwerk, die vervolgens als pdf of PostScript-document opgeslagen kunnen worden. Voor meer informatie over Scribus verwijzen we naar de wiki. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Scribus 1.6.1 Released The Scribus Team is pleased to announce the release of version 1.6.1. We are releasing Scribus 1.6.1 primarily to fix some text wrapping and hyphenation issues discovered since 1.6.0 was released. Changes Fixes to text wrapping, primarily evident on later versions of mac OS (13/14)

Fixes to hyphenation

Update to tell Windows installer to not reboot on installation of the Visual C++ Redistributable package

Update DublinCore input fields for Document Information tagging

Clarification of specific PDF/X export versions

Some scripter improvements

Update to poppler 24.01 in our builds.