Versie 5.17.2 van de videoconferencingsoftware Zoom is uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om onder meer onlinevergaderingen, conferenties en colleges bij te wonen. Het is verkrijgbaar voor de gangbaarste besturingssystemen en is beschikbaar in een gratis en een betaalde uitvoering met meer mogelijkheden. Het programma is ook in het Nederlands te gebruiken. In deze uitgave is OpenSSL bijgewerkt naar een nieuwere versie om zo enkele beveiligingsproblemen te verhelpen.

General features Update to OpenSSL 3.1.4 - Windows, macOS

Due to the recently disclosed vulnerabilities with lower versions of OpenSSL, the Zoom client is updated to use OpenSSL 3.1.4. Depending on your network security configuration, you may also need to update your network infrastructure devices’ firmware. Resolved Issues Minor bug fixes