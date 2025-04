Er is een tweede update voor versie 0.21 van FreeCAD uitgekomen. FreeCAD is een gratis en opensource Computer Aided Design-programma primair bedoeld voor werktuigbouwkundige ontwerpen, maar kan ook prima voor elektronische ontwerpen of in de architectuur worden gebruikt. In deze uitgave worden enkele problemen verholpen.

FreeCAD 0.21.1 This is a bug-fix release of the 0.21 release branch.

Full Changelog: 0.21.1...0.21.2