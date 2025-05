Versie 0.21 van FreeCAD is uitgekomen. FreeCAD is een gratis en opensource Computer Aided Design-programma en is primair bedoeld voor werktuigbouwkundige ontwerpen, maar kan ook prima voor elektronische ontwerpen of in de architectuur worden gebruikt. In versie 0.19 is de overstap van Python 2 en Qt4 naar Python 3 en Qt5 nu afgerond, maar er is veel meer gebeurd. In deze uitgave treffen we een enorme waslijst met veranderingen en verbeteringen aan. Te lang om hier weer te geven, dus we volstaan met een link.

FreeCAD 0.21 Release The FreeCAD team is happy to announce the release of FreeCAD 0.21! Details about this release can be found on the wiki v0.21 Release Page