Versie 1.5.8 van Scribus is uitgekomen. Scribus is een opensource-programma voor desktoppublishing. Het programma kan gebruikt worden voor het opmaken en bewerken van documenten voor onder meer drukwerk, die vervolgens als pdf of postscript-document opgeslagen kunnen worden. Voor meer informatie over Scribus verwijzen we naar de wiki. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen zien die in deze uitgave zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

The Scribus Team is pleased to announce the release of version 1.5.8. Like previous releases, work on version 1.5.8 focused mostly on bugfixes and code optimizations, the latter of which are expected to lead to reliability and speed improvements. We have also begun to prepare Scribus for using Qt6, which will make our work easier for future releases.

UI Improvements for dark mode and some icon updates and window interactivity

Improvements to file import (IDML, PDF, PNG, TIFF, SVG)

Improvements to PDF export

Improvements with respect to tables (undo/redo, styles)

Improvements to the Story Editor

Improvements to the build system

Translation updates

On mac OS, Scribus now includes a bundled Python 3 interpreter and is built for mac OS 10.15/Catalina or higher.

Please note that while some bug fixes still may be backported to the 1.4.x branch, we do not plan an official release of this version anymore. If you think you need the changes, you have to check out the SVN repository and build 1.4.9svn from source.

For more information see this page.