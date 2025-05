Microsoft heeft versie 7.3.9 van PowerShell uitgebracht. PowerShell is een objectgeoriënteerde shell- en scripttaal voor taakautomatisering, die bestaat uit een commandlineshell, een scripttaal en een framework voor configuratiebeheer. De software bestaat al sinds 2006 en is sinds versie 2.0 standaard onderdeel van Windows. Sinds eind 2016 is het open source en ook beschikbaar voor Linux en macOS. PowerShell 7.3 is gebouwd met .NET versie 7. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Version 7.3.9 Release of PowerShell Bump .NET SDK version to 7.0.403

Use correct agent pool for downloading from Azure blob

Remove a timeout value from ADO pipeline stage to resolve a syntax issue

Update .NET 7 and manifests (Internal 28148)

Add SBOM for release pipeline (#20519) (#20573)

Increase timeout when publishing packages to pacakages.microsoft.com (#20470) (#20572)

(#20470) (#20572) Use fxdependent-win-desktop runtime for compliance runs (#20326) (#20571)