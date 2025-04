Microsoft heeft versie 7.4.4 van PowerShell uitgebracht. PowerShell is een objectgeoriënteerde shell- en scripttaal voor taakautomatisering, die bestaat uit een commandlineshell, een scripttaal en een framework voor configuratiebeheer. De software bestaat al sinds 2006 en is sinds versie 2.0 standaard onderdeel van Windows. Sinds eind 2016 is het opensource en ook beschikbaar voor Linux en macOS. PowerShell 7.4 is gebouwd met .NET versie 8.0. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Engine Updates and Fixes Resolve paths correctly when importing files or files referenced in the module manifest (Internal 31780) Bump .NET to 8.0.303 Enumerate over all signed zip packages in macos signing

Update TPN for the v7.4.4 release (Internal 31793)

Add update cgmanifest (Internal 31789)

Add macos signing for package files (#24015) (#24059)

Update .NET SDK to 8.0.303 (#24038)