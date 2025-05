Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 545.92 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen Alan Wake 2 en Ghostrunner 2. De changelog laat verder een bugfix zien en een twee problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3.5 technology and DLSS Ray Reconstruction including Alan Wake 2. Additionally, this Game Ready Driver supports the launch of titles supporting NVIDIA DLSS 3 technology including Ghostrunner 2.

[VR] Desktop colors turn overexposed after closing VR app [4171604]