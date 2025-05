Phil Harvey heeft versie 12.69 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.60. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.69 Added support for DNG version 1.7.0.0

Added a new XMP-GCamera tag

Added a number of new Nikon Z lenses (thanks Warren Hatch and Stefan)

Added a number of new XMP-crs tags

Extract XML metadata from some Hasselblad images

Tweaked -fast2 option to read metadata from inside mdat atom of HEIC images

Patched FFF reader to be more tolerant of the mess made by incompetent Hasselblad programmers (wrong IFD count for some values)

Patched WebP reader to be more tolerant of the mess made by incompetent Google programmers (EXIF with wrong header and XMP with wrong ID)

Fixed problem which could cause "use of uninitialized variable" warnings when reading images from some Nikon cameras

Fixed List type for new XMP-photomech:CreatorIdentity tag