Versie 11.1 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op AArch64 gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 11.1 is onder meer de Linux-kernel bijgewerkt naar versie 6.1.59 en zijn verder de volgende verbeteringen aangebracht:

Home Assistant Operating System Prepare 11.1.rc1 (#2859)

bump generic_raw_uart to 1.30 (#2847)

Fix IPv6 routing failover for Thread (#2434) (#2845)

Bump buildroot to update BlueZ to v5.70 (#2835)

Bump buildroot to 2023.02.6 (#2831)

Fix deployment on dev branch (#2834) Build System Add action for bumping OS version for RPi imager (#2861)

Do not use working-directory in test job (#2858)

Use alternative environment for release build bump (#2855)

Fix extraction of OVA image artifact in test step (#2842)

Fix path to test results in processing steps (#2837)

Fix test action by checking out source first (#2836)

Create foundation for Labgrid-based OS tests (#2812)

Add Home Assistant Green to GitHub infrastructure (#2828)

Use Docker 24 during build time (#2811) Open Virtual Appliance Linux: Update kernel 6.1.59 (#2849)

Bump qemu-guest-agent to 8.0.5 (#2846) Generic x86-64 Linux: Update kernel 6.1.59 (#2849) Hardkernel ODROID ODROID-M1: Fix environment read from SD card (#2822) (#2856)

Linux: Update kernel 6.1.59 (#2849) ASUS Tinker Linux: Update kernel 6.1.59 (#2849) Khadas VIM Series Linux: Update kernel 6.1.59 (#2849) Generic aarch64 Linux: Update kernel 6.1.59 (#2849)