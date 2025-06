Versie 15.93 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntax-highlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken (s)ftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld en is via Wine ook prima onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Code Explorer Made some improvements and fixed a few sorting and nesting issues. Crystal highlighter Added a new highlighter for Crystal source code. Syntax Editor Made some small changes, mostly regarding folding. Fixed Mouse click in document map to scroll.

UNC path issue with projects.

Issues when using the two options "Allow text cursor beyond end of line" and "Paste should not move the text cursor" together.