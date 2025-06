Versie 2.0.5 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. Versie 2.0 bevat een nieuwe commandoset die veel gestructureerder is, maar die niet compatibel is met de 1.1-versies. Meer over de verschillen tussen 1.1 en 2.0 kan op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.5: Fixed a memory leak caused by incorrect reference counting when an object is enumerated via COM. [PR# 325]

Fixed internal calls to __Enum to not call __Call.

Fixed error messages referring to parameter #65535.

Fixed incorrect IEnumVARIANT return count.

Fixed Download throwing OSError(0) when error should be non-zero.

Fixed LV.Add/Insert/Modify crashing when passed the minimum number of parameters.

Fixed stack traces to exclude calls to __new for Error subclasses.